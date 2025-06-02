Sivas'ta Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonlarında 215 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ve asayiş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, aranan 215 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda önemli başarılar elde edildi. Narkotik birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda; 7 kilo 752 gram esrar, 3 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ve 27 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 78 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise ; 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı, 8 adet av tüfeği, 29 adet kesici alet ve 21 adet fişek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 215 şahıs yakalandı. - SİVAS