Sivas'ta Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçuyla aranan şahıs yakalandı.

Sivas Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs emniyet ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili olarak yapılan adli işlemlerin ardından şahıs Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS