Takla atıp hurdaya dönen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Seven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Gürün ilçesi Şuğul mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Seven yönetimindeki 23 AL 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan araçta yolcu A.K yaralanırken sürücü Seven ise ağır yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Seven, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı