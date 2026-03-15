Takla atıp hurdaya dönen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hasan Seven ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tofaş marka otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada bir başka yolcu da yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Gürün ilçesi Şuğul mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Seven yönetimindeki 23 AL 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan araçta yolcu A.K yaralanırken sürücü Seven ise ağır yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Seven, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS