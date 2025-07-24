Sivas'ta Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Yakup Yılmaz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Suşehri ilçesi Boyalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 34 SZ 8452 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Yılmaz'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye sevk edilen Yakup Yılmaz, hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Yakup Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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