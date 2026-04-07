Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik kazası, 3 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi D- 100 karayolu Tokat istikameti 13. kilometresinde meydana geldi. Kazada A. Ç. yönetiminde 58 AGK 143 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak kazaya yaptı. Otomobilde bulunan sürücü, S. D. ve Y. M. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü A. Ç. Suşehri İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS