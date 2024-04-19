Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Malatya karayolu Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CBF 380 plakalı mitsubishi marka pikap araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS