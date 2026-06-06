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Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı
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Sivas-Kayseri karayolunda yoğun yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Sivas'ta yoğun yağmurun etkisiyle kalan tır bariyerlere çarparak yoldan çıktı, tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Karagöl köyü yakınlarında gerçekleşti. Kayseri istikametine gitmekte olan O.B.sevk ve idaresindeki 47 PV 160 plakalı tır, yoğun yağmurun etkisiyle kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır şarampole uçtu. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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