Haberler

Sivas'ta Fiat Tofaş otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ta Fiat Tofaş otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 1 kişi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 22.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. E.Y. (19) idaresindeki 34 Z 1833 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.K. ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Türkiye'ye tatilini klip yapıp yayınlayan başbakanın mesajı ülkesine
Filenin Sultanları'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Sultanlarımızın rakibi belli oldu
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor