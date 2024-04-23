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Sivas'ta Sulama Kanalına Düşen Hayvanı Kurtaran Zülal Polat Takdir Edildi

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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen hayvanı canını hiçe sayarak kurtaran Zülal Polat, insanlık namına büyük bir fedakarlık gösterdi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen hayvanı canını hiçe sayarak kurtaran Zülal Polat takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Gölova ilçesi Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Aracıyla Erzincan istikametinden Suşehri istikametine giden Zülal Polat, sulama kanalına bir insanın düştüğünü düşünerek aracını durdurup hemen araçtan indi. Sulama kanalına koşan Polat, kanala insanın değil de hayvanın düştüğünü gördü. Azda olsa içini rahatlayan Polat, hiç düşünmeden hemen üstünü çıkartarak suya atladı. Uzun uğraşlar sonrası ineğe bağlanan ip sayesinde vatandaşlarında yardımıyla suda mahsur kalan inek kurtarıldı. Zülal Polat, insanlık namına hayvanı kurtardığını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölova Sivas 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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