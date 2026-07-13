Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu
Sivas'ın Akkuzulu köyünde 23 yaşındaki Tarık Yıldız, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekilerin kurtarma çabasına rağmen genç hayatını kaybetti.
Sivas'ta 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Akkuzulu köyünde yaşandı. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 23 yaşındaki Tarık Yıldız akıntıya kapıldı. Çevredekiler olayı fark ederek Yıldız'ı kurtarmak için suya atladı. Sudan çıkartılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı