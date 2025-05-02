Sivas'ta Sağanak Yağış Kamyonu Devirdi: Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kazaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, C.A. (24) idaresindeki 27 ACL 589 plakalı kamyon, Geminbeli Geçidi Kekeç köyü yakınlarında seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS