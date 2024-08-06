Sivas'ta Orman Yangınında Dozer Operatörü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale eden dozer operatörü, dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yangını müdahale etmek için olay yerine giden Karayollarında dozer operatörü olarak çalışan Yusuf Mengeş, bugün müdahale sırasında dozerin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Mengeş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SİVAS