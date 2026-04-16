Sosyal medyadan okullara yönelik tehdit paylaşımı yapan öğrenci tutuklandı
Sivas'ta sosyal medyada okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta, C31K isimli sosyal medya grubunda, "Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız" şeklinde paylaşım yapan 2009 doğumlu, 10. sınıf öğrencisi, E.A, geçtiğimiz gece gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı