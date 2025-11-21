Sivas'ta Öğretmenin Aracı Dere Kenarında Bulundu, Hayatını Kaybetti

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan öğretmenin aracı dere kenarında bulundu. Kaza yapan öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Yıldızeli ilçesi Çobansaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobansaray Ortaokulu'nda görev yapan Vedat Söylemez'den (39) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Öğretmenin aracını dere kenarında ters dönmüş vaziyette bulan köy sakinleri, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köy yolunda 60 ZV 954 plakalı pikabı ile kaza yapan öğretmen Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS