Sivas'ta öğrencilere suçtan korunma eğitimi verildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak, suçtan korunma eğitimi verildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Sivas İl Merkezinde bulunan Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda öğrencilere Jandarma'nın görevlerini anlatarak, Kişisel Güvenlik Tedbirleri ve Suçtan Korunma Eğitimi verdi.

Ayrıca ekipler, Atatürk Kültür Merkezi personelleri ve Kadı Burhanettin Erkek Öğrenci Yurdu ve Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve KADINA EL KAL-KA-MAZ konulu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - SİVAS