Haberler

Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi tutuklandı

Sivas'ta zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si cezaevine gönderildi.

Sivas'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde, sentetik ecza ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda, 22 parça halinde toplam 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 20 bin 614 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında ilgili maddelerden adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise narkotik madde ticareti, sevki ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı