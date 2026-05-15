Sivas'ta 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerinin narkotik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 2 bin 64 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,51 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslara ilgili suçlardan işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı