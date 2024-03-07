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Sivas'ta Nakliye Kamyonları Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki nakliye kamyonu çarpıştı ve devrilen kamyonun içinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K sevk ve idaresindeki 58 ADT 514 plakalı İveco marka nakliye kamyonu ile M.K. sevk ve idaresindeki 58 ABC 134 plakalı Ford marka nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ABC 134 plakalı kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan B.K isimli kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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