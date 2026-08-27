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Sivas'ta motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü

Sivas'ta motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü
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Sivas’ta meydana gelen kazada kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara kara yolu, Kesikköprü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Baturalp Akyüz idaresindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı. Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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