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Sivas'ta Korkunç Cinayet: İki Kardeş Boğazları Kesilmiş Olarak Bulundu

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Sivas'ta bir evde boğazları kesilmiş iki kardeşin cesedi bulundu. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek, anneleri tarafından evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Sivas'ta korkunç cinayet: İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu

SİVAS - Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda fark edildi. İddiaya göre anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Eve girdiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'in cesetleriyle karşılaştı. 112'ye ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. 16 yaşındaki Melisa'nın ellerinin bağlı olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor. Çocuklarını öldürülmüş olarak bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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