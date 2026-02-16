Haberler

Sivas'ta otomobil eriyen kar sularının oluşturduğu göle düştü

Güncelleme:
Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, eriyen kar sularının oluşturduğu göle düşen otomobildeki sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil eriyen kar sularının oluşturduğu göle düştü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne seyreden İ.K. idaresindeki 58 AAF 868 plakalı Opel marka otomobil, yoldan çıkarak, eriyen kar sularının oluşturduğu göle düştü. Devrilen araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

