Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 41 AVC 567 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücünün yanı sıra E.B., E.B., M.B. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri Sivas'a sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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