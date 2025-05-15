Sivas'ta Kene Vakası: 35 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kene Vakası: 35 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Zara ilçesinde kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 35 yaşındaki Ç.K, yaşamını yitirdi. Vaka sayısı kentte 2'ye yükseldi.

Sivas'ta vücuduna kene yapışmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ç.K, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Ç.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ç.K, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ç.K'nın cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürülürken, kentte kene vakasından ölenlerin sayısı ise 2'ye yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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