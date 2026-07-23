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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
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Tokat'ın Almus ilçesinde kene tutunması sonucu rahatsızlanan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına rağmen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti. Bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sivas'ta kene tutunması sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gökköy'de yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, çeşitli şikayetler üzerine Almus Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumunun ağırlaşması üzerine Öztürk, ölümcül kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sivas'ta tedavi altına alınan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün hayatını kaybetmesiyle birlikte bu yıl kene tutunması ve KKKA şüphesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Hayatını kaybeden Öztürk'ün üzerinde herhangi bir keneye rastlanmadığı ileri sürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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