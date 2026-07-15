Kelkit Çayı'nda kaybolan Esmanur için arama çalışmaları yeniden başladı

Sivas'ta Kelkit Çayı'nda kaybolduğu öne sürülen 17 yaşındaki Esmanur Hacıosmanoğlu'na ulaşmak için ara verilen arama çalışmaları 58'inci günde yeniden başladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından şok geçirerek Kelkit Çayı'na atladığı öne sürülen ve 58 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Esmanur Hacıosmanoğlu'nu bulmak için ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı. Kaza sonrası Kelkit Çayı'nda başlatılan arama çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, Esmanur Hacıosmanoğlu'na ulaşabilmek için çalışmalarını kaldıkları yerden sürdürüyor. Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı