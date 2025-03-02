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Sivas'ta Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Ağabey Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Ağabey Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta, 24 yaşındaki Serdar Furkan Doğan, tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi B.D. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kavga ettiği kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Serdar Furkan Doğan (24) ile kardeşi B.D. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. B.D., ağabeyi Serdar Furkan Doğan'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklanan Serdar Furkan Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri 16 yaşındaki B.D.'yi yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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