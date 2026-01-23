Haberler

Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan yolcular, Gürün ilçesinden uğurlandı

Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan yolcular, Gürün ilçesinden uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 810 kişi, karla mücadele çalışmalarının ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Mağdur olan yolcuların ihtiyaçları karşılandı.

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Sivas'ta mahsur kalan yüzlerce kişi, karla mücadele çalışmalarının ardından ilçeden tahliye edildi.

Sivas'ta dün sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok kara yolu trafiğe kapatılırken yolcular mahsur kaldı. Gece saatlerinden bu yana Gürün ilçesinde mahsur kalan 810 kişinin temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan 572 kişi, KYK ve Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi. Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasıyla mahsur kalan yolcular ilçeden uğurlandı.

Konuya ilişkin Gürün Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle D300/20 kara yolu trafiğe kapatılmıştır. Yolcularımızın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alınmış toplam 810 vatandaşımız Gürün ilçemizde alanlarda misafir edilmiştir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...