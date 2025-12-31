Haberler

Sivas'ın dışarı ile ulaşımı kesildi

Sivas'ta etkili olan tipi ve kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kayseri ve Malatya yolları kapandı, mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı felç etti. Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Sivas - Kayseri karayolu, Sivas - Malatya karayolu araç ulaşımına kapanırken Sivas - Erzincan ve Sivas - Ankara karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Sivas - Şarkışla arasında mahsur kalan 7 araçtaki 14 kişi 5 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı. Aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Sürücülerden mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
