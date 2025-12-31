Sivas'ın dışarı ile ulaşımı kesildi

Sivas'ta etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı felç etti. Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Sivas - Kayseri karayolu, Sivas - Malatya karayolu araç ulaşımına kapanırken Sivas - Erzincan ve Sivas - Ankara karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Sivas - Şarkışla arasında mahsur kalan 7 araçtaki 14 kişi 5 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı. Aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Sürücülerden mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. - SİVAS