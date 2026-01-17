Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Şarkışla- Altınyayla yolu ulaşıma kapanırken, yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunduğu Sivas'ta olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve rüzgar nedeniyle Şarkışla ile Altınyayla arasındaki yolda ulaşım aksadı. Kar ve tipi sebebiyle bazı araçlar yolda kalırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS