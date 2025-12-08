Sivas'ta çaldıkları Kangal köpekleriyle Kayseri'de yakalandılar

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 farklı günde Kangal köpek çalan hırsızlar Kayseri'de yakalandı. Köpekler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Gemerek ilçesinde 20, 24 ve 29 Kasım tarihlerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayı sonrası Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu hırsızlığı yaptıkları düşünülen A.K., M.T. ve Y.T. isimli şüpheli şahıslar Kayseri'de tespit edildi. Şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanırken çalınan Kangal köpekleri sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SİVAS