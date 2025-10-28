Sivas'ta İlaç Yüklü Tırda 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan yabancı plakalı ilaç yüklü tırda 8 kaçak göçmen bulundu. Tır şoförü gözaltına alındı.
Sivas'ta ilaç yüklü tırda ilaç paketlerinin arasında gizlenmiş 8 kaçak göçmen çıktı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tıbbı malzeme yüklü tırda, tıbbi malzemeler arasında 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi. Tır şoförü Y.D. gözaltına alındı. gözaltına alınan tır şoförü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa