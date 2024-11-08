Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı Opel marka otomobil ile Öztekin K. idaresindeki 58 HF 585 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS