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Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı Opel marka otomobil ile Öztekin K. idaresindeki 58 HF 585 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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