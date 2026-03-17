Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta iftar sonrası çıkan tartışmada küçük oğlu tarafından öldürülen baba ve diğer oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta 15 Mart Pazar günü öldürülen baba Süleyman Y. ve oğlu Mehmet Y. son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camii'ndeki cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Baba ve oğulun cenaze namazı, alınan helalliğin ardından öğle namazını müteakip kılındı. Cinayete kurban giden baba ve oğulun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.

Olay, 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydan gelmişti. İftar sonrası evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba Süleyman Y. ile oğlu Mehmet Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SİVAS

