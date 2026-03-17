Haberler

Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir iftar sonrası çıkan tartışmada baba Süleyman Y. ve oğlu Mehmet Y. hayatını kaybetti. Cenazeleri Ayyıldız Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki en küçük çocuk tutuklandı.

Sivas'ta iftar sonrası çıkan tartışmada küçük oğlu tarafından öldürülen baba ve diğer oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta 15 Mart Pazar günü öldürülen baba Süleyman Y. ve oğlu Mehmet Y. son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camii'ndeki cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Baba ve oğulun cenaze namazı, alınan helalliğin ardından öğle namazını müteakip kılındı. Cinayete kurban giden baba ve oğulun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.

Olay, 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydan gelmişti. İftar sonrası evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba Süleyman Y. ile oğlu Mehmet Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

