Sivas'ta hortum çatıları uçurdu! Minarenin boyunu aştılar
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Sivas'ta meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zara ilçesinde öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu.
ÇATILARIN UÇTUĞU ANLAR KAMERADA
Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa