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Sivas'ta hortum çatıları uçurdu! Minarenin boyunu aştılar

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zara ilçesinde öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu.

ÇATILARIN UÇTUĞU ANLAR KAMERADA

Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ta hortum çatıları uçurdu! Minarenin boyunu aştılar

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

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