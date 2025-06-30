Sivas'ta Hırsızlık: 500 Bin TL Değerinde Halı ve Kilim Çalındı

Sivas'ta Hırsızlık: 500 Bin TL Değerinde Halı ve Kilim Çalındı
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Divriği ilçesinde, bir evin kapısını açamayınca duvarı delerek içeri giren hırsız, 500 bin TL değerindeki el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çaldı. Jandarma, şüpheli D.K.'yi gözaltına aldı ve çalınan ürünlerin bir kısmını ele geçirdi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir evin kapısını açamayınca duvarı delerek içeri giren ve 500 bin TL değerindeki el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çalan hırsız jandarmadan kaçamadı. Şüpheli D.K.'nin çalınan halıları Erzincan ve Malatya'da ikinci el halı alım-satımı yapan kişilere sattığı belirlendi. Halıların bir kısmı jandarma tarafından ele geçirilirken bazı ürünlerin halen kayıp olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz aylarda Divriği ilçesine bağlı Ödek köyünde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Mikail Çatal gelen bir telefonla köydeki baba evinin duvarının kırılarak soyulduğunu öğrenmiş durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Gelen ekiplerce evden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir kilim ve 15 köy yastığının çalındığı tespit edilmişti. Divriği Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, şüpheli D.K.'nin çalınan halıları Erzincan ve Malatya'da ikinci el halı alım-satımı yapan kişilere sattığı belirlendi. Gözaltına alınan D.K., sorgusunda şahısların kimlik bilgilerini paylaşınca, halıların bir kısmı jandarma tarafından ele geçirildi. Ancak bazı ürünlerin halen kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Komşumuzdan böyle bir şey beklemezdi"

Yaşadıkları duygusal yıkımı anlatan Mikail Çatal, "Annemin yıllar önce dokuduğu, geçmişimizi taşıyan bu halıların manevi değeri hiçbir parayla ölçülemez. Çalınmaları bir yana, bu işi yapanın yakınımızda oturan bir komşu çıkması bizi derinden sarstı. Divriği Jandarma ekipleri ilk günden itibaren bize gösterdikleri ilgi ve kararlılıkla umut verdiler. Titizlikle iz sürdüler, şehir şehir dolaştılar, çalınan eşyanın izini sürdüler. Emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Olayın çözülmesi sadece bizim için değil, köyümüz için de bir güven tazelemesi oldu. Divriği jandarmasına yürekten minnettarız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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