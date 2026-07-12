Sivas'ta hasat sırasında biçerdöver alev topuna döndü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hasat sırasında alev alan biçerdöver, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. Hasat yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle biçerdöverden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, biçerdöveri sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöverde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı