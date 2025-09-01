Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Güncelleme:
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı yan yolunda meydana geldi. İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.G. idaresindeki 58 ACA 998 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan T.K., H.S., T.S. VE H.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
