Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı yan yolunda meydana geldi. İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.G. idaresindeki 58 ACA 998 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan T.K., H.S., T.S. VE H.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS