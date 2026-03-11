Haberler

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde polis, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen iki kişiyi gözaltına aldı. F.U. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Koyulhisar ve Suşehri polislerinin koordineli çalışması sonucu 2 farklı araç ile seyahat eden F.U. ve M.D.'den şüphelenen ekipler, araç içerisinde kaçak göçmen olabileceğini değerlendirdi. Bahse konu otomobil ve kamyonet, D-100 kara yolu uygulama noktasında durdurularak arandı. Aramalarda araçta gizlenen 1 yabancı uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüleri işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS






