Sivas'ta feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırın dorsesin de bulunan alçıpanların bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde tırın dorsesin de bulunan alçıpanların bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza dün, Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yola geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, bu sırada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve A.K. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Osman Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Karaşin ve Güneş'in Gürün ilçesi Ayvalı köyünde öğle namazına müteakip köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.