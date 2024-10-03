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Sivas'ta Cami Minaresine Yıldırım Düştü

Sivas'ta Cami Minaresine Yıldırım Düştü
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Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde Merkez Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Olay sonucu caminin çatısında maddi hasar meydana geldi, fakat can kaybı ya da yaralanma olmadı. Muhtar, onarım için ilgililere başvurduklarını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde cami minaresine yıldırım düştü.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Şerefiye köyü Merkez Camiii minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte beton parçaları caminin çatısına düşerek maddi hasara yol açtı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

"Caminin çatısı da hasar aldı"

Şerefiye köyü muhtarı Nurettin Aslan, herhangi bir can kaybının olmadığını ifade ederek, "Dün gece Şerefiye Merkez camisinin minaresine şiddetli bir yağış sonucunda yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarenin üst kısmı ciddi şekilde hasar alarak yıkıldı. Bu yıkılmaya bağlı olarak caminin çatısı da hasar aldı. Çatımızın ve minaremizin acil bir şekilde onarılması gerekiyor. Bütün yetkililere başvurduk ve ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok. Allah memleketimizi büyük afetlerden korusun" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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