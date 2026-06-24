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Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 4 yaralı

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 4 yaralı
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Sivas'ın Altıntabak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak çekmesi sonucu A.T.A., E.A., T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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