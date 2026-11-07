Sivas’ta başıboş köpekler kuzulara saldırdı, 3’ü telef oldu

Sivas'ta başıboş dolaşan yaklaşık 15 köpek kuzulara saldırdı. Saldırıda 3 kuzu telef olurken 1 kuzu ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir yediemin otoparkında beslenen başıboş köpekler, çiftlikteki kuzulara saldırdı. Çiftliğindeki kuzuların saldırıya uğradığını duyan Uğur Çürüklü; 2 kuzunun köpekler tarafından telef edildiğini, 2 kuzunun ise yaralandığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kuzudan 1'i daha telef oldu. Bölgedeki yaklaşık 15 köpeğin her yıl çeşitli hayvanlara zarar verdiğini söyleyen Çürüklü, yetkililerden yardım istedi.

"Okulda okuyan küçük çocuklar var"

Olayı çalışanının fark ettiğini söyleyen Uğur Çürüklü, "Burada yaklaşık 35 yıldır hayvancılık yapıyorum. Buradaki köpeklerden dolayı devamlı zararımız oluyor. Burada yediemin açıldığından bu yana kalablık köpek grubunu besliyorlar. Çoğu başıboş köpek. Her sene zayiatımız oluyor. Bu sene 3 kuzumuz telef oldu, 1 kuzumuz ise yaralı. O da can çekişiyor, ölmek üzere. Yedieminin yan tarafında özel okul var, o okulda okuyan küçük çocuklar var. Bu köpekler onlara da zarar verebilir. Maddi zararından geçtim. Oradaki çocuklardan dolayı telaşlanmış durumdayım. Bir çocuğumuz öldükten sonra mı buna bir çare bulunacak? Biz burada okul, akaryakıt istasyonu var diye köpek bile beslemiyoruz. Bunun bir çaresi bulunursa memnun olurum. En azından çocuklara zarar vermesinler" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki başıboş köpeklerin geçtiğimiz günlerde bir kümesteki 50 tavuğu da telef ettiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı