Haberler

Balık tutmaya giden genç ırmak kenarında ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri kenarına giden 29 yaşındaki Abdullah Uygun, eşinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Sivas'ta 29 yaşındaki genç, balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulundu.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Abdullah Uygun (29), balık tutmak için İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne gitti. Eşinden haber alamayan Ö.U., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kızılırmak Nehri kenarında arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Uygun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran anlar!
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Bir günde 20 eve girdi, vatandaşları canından bezdirdi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti