Balık tutmaya giden genç ırmak kenarında ölü bulundu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri kenarına giden 29 yaşındaki Abdullah Uygun, eşinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.
Sivas'ta 29 yaşındaki genç, balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulundu.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Abdullah Uygun (29), balık tutmak için İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne gitti. Eşinden haber alamayan Ö.U., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kızılırmak Nehri kenarında arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Uygun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. - SİVAS