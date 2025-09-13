Sivas'ta Ayı Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan hayvanlarını arayan 57 yaşındaki bir kadın, ormanda ayı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Ballıca köyünde yaşayan S.Ş. (57), Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıktı. Hayvanlarının ormanda olabileceğini düşünen kadın, ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli kısımlarından yaralanan kadın önce Suşehri Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aciline kaldırıldı. 57 yaşındaki kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa