Haberler

Ahırın çatısı yağan karın ağırlığını taşıyamadı, hayvanlar komşuların yardımıyla kurtarıldı

Ahırın çatısı yağan karın ağırlığını taşıyamadı, hayvanlar komşuların yardımıyla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çökerken, komşuların yardımıyla inekler kurtarıldı. Olayda herhangi bir hayvan kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı biriken kara dayanamayarak çöktü, inekler komşuların yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyünde, Mustafa Çakır'a ait ahırın çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen yardıma koştu. Komşuların yardımıyla ahırda bulunan hayvanlar kısa sürede dışarı çıkarıldı. Yaşanan olayda telef olan hayvan olmadı, ahırda maddi hasar meydana geldi.

"Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı"

Hayvan kaybının olmadığını belirten Mustafa Çakır, "Dün gece çatıya biriken karlar ahırın çatısını çökertti. Çok şükür can kaybı yok. Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı. Komşular yardıma geldi ve hayvanları kurtardık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş