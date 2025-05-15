Sivas'ta 9 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Sivas'ta 9 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı yollardan ülkeye giren 9 Afgan kaçak göçmeni ve onların taşınmasını sağlayan 2 Türk vatandaşı kaçakçıyı yakaladı.

Sivas'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 kaçak göçmen ve kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 kişiyi yakaladı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 araç durduruldu. Araç içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan Afganistan uyruklu 9 yabancı şahıs tespit edildi. Afgan göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere yakalanarak muhafaza altına alındı. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 2 Türk vatandaşı, göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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