Sivas'ta 9 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Sivas'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 kaçak göçmen ve kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 kişiyi yakaladı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 araç durduruldu. Araç içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği anlaşılan Afganistan uyruklu 9 yabancı şahıs tespit edildi. Afgan göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere yakalanarak muhafaza altına alındı. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 2 Türk vatandaşı, göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.