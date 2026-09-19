Sivas merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Sivas merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edildi; şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi. 15 Eylül 2026 tarihinde Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 laptop, 7 USB bellek, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 taşınabilir harddisk, 14 banka ve kredi kartı, 35 bin TL nakit para ile 108 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak Sivas E tipi kapalı cezaevine sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.