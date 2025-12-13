Haberler

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Sivas-Malatya karayolunda kontrolden çıkan bir aracın köprü altına düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Sivas- Malatya karayolunda kontrolden çıkan aracın köprü altına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Halep Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 34 HLK 07 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü altına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Tepegöz'ün (66) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü M.Ö. ile birlikte İ.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki tedavilerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Ahmet Tepegöz'ün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
