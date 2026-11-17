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Sivas'ın Kangal ilçesinde hasta almaya giden ambulansın park halindeki traktöre çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çetinkaya beldesinin yaklaşık 5 kilometre yakınlarında meydana geldi. Divriği ilçesinden ihbar üzerine yola çıkan 58 ACL 968 plakalı ambulans, park halindeki 58 EY 879 plakalı traktöre çarptı. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı