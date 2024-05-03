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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi, 5 kişi yaralandı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan pikap devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D. idaresindeki 58 AED 47 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan E.T., E.E., K.T. ve Y.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Koyulhisar trafik Sivas Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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